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Настоящее фото товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый
5 оценок
15 890
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Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый - фото 1Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый - фото 2Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый - фото 3Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый - фото 4Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый - фото 5Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый - фото 6Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый - фото 7

Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый

Артикул: CH-052-688
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота740 мм
  • Вес7.25 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

  • столешница изготовлена из погодостойкого пластика;
  • металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
  • устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
  • может быть разобран;
  • возможность складывания;
  • подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота740 мм
  • Вес7.25 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки410 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки710 мм
  • Вес упаковки15.50 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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