Характеристики товара
Описание
- столешница изготовлена из погодостойкого пластика;
- металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- может быть разобран;
- возможность складывания;
- подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Высота740 мм
- Вес7.25 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаметалл
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый
- Страна изготовленияТурция
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки410 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки710 мм
- Вес упаковки15.50 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет