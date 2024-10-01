Характеристики товара
Описание
Изготовлены из высококачественного полипропиленового материала, отличается хорошей прочностью и сопротивлением деформации.
Изогнутые ножки обеспечивают прочную поддержку и большую грузоподъемность 150 кг. Легко складываются и удобны для транспортировки и хранения. Высокая спинка и изогнутые подлокотники обеспечивают комфортное сидение. Противоскользящие стельки защитят ваш пол от царапин. Стул легко чистится, подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина620 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветзеленый
- Цвет ножекв цвет стула
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт