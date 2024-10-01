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Стул складной Lilu мятный

Артикул: CH-063-213
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изготовлены из высококачественного полипропиленового материала, отличается хорошей прочностью и сопротивлением деформации.

Изогнутые ножки обеспечивают прочную поддержку и большую грузоподъемность 150 кг. Легко складываются и удобны для транспортировки и хранения. Высокая спинка и изогнутые подлокотники обеспечивают комфортное сидение. Противоскользящие стельки защитят ваш пол от царапин. Стул легко чистится, подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый
  • Цвет ножекв цвет стула
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

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