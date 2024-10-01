Характеристики товара
Описание
Корпус выполнен из технополимера, отлитого с помощью технологии воздушного формования и армированного стекловолокном. Возможность штабелирования для максимального удобства хранения. Данная модель предназначена для использования на летних площадках, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина560 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес3,5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалстеклопластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбежевый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки1080 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Объём упаковки0.48 м3
- Вес упаковки19.40 кг