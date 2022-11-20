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Кресло пластиковое Air XL, зеленое

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Стул пластиковый Air, зеленый

Характеристики товара

Описание

Легкое, как сам воздух, но при этом прочное кресло Air XL изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.

Пластиковые кресла серии Air с перфорированными сиденьем и спинкой станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые кресла Air можно использовать в том числе и на открытых площадках.

Особенности:

- изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;

- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;

- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам;

- армировано стекловолокном;

- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;

- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 580х760х940 мм.
Объем упаковки: 0.414 м³

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияТурция

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