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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Эир ХЛ, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Эир ХЛ, зеленое
41 оценка
10 190
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Кресло пластиковое Эир ХЛ, зеленое - фото 1Кресло пластиковое Эир ХЛ, зеленое - фото 2Кресло пластиковое Эир ХЛ, зеленое - фото 3Кресло пластиковое Эир ХЛ, зеленое - фото 4

Кресло пластиковое Эир ХЛ, зеленое

Артикул: CH-009-353
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Легкое, как сам воздух, но при этом прочное кресло Эир XL изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.

Пластиковые кресла серии Эир с перфорированными сиденьем и спинкой станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые кресла Эир можно использовать в том числе и на открытых площадках.

Особенности:

- изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;

- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;

- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам;

- армировано стекловолокном;

- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;

- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 580х760х940 мм.
Объем упаковки: 0.414 м³

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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