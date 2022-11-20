Товар в корзине. Перейти
Кресло пластиковое Miss B Antishock, хром, прозрачный - фото 1

Кресло пластиковое Miss B Antishock, хром, прозрачный

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Virtuos, береза выбеленная/ белый
Стул Virtuos, береза выбеленная/ белый
Следующий Стул полубарный БРЕНД, белый / черный
Стул Virtuos, береза выбеленная/ белый

Характеристики товара

Описание

Пластиковое кресло Miss B Antishock из переработанного поликарбоната от дизайнера Luisa Battaglia.

Каркас выполнен из хромированной стали диаметром 16 мм.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, кафе, фудкортах.
Информация по уходу: прозрачные кресла можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

В упаковке 4 шт
Вес брутто 23,8 кг
Размер упаковки 590х590х1000 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый, прозрачный
  • Страна изготовленияИталия

Похожие товары

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
71

Стул Eames Зеленый

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 310 шт.
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 100 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 13, произведённого компанией ChiedoCover
от990
5

Чехол 13

Настоящее фото товара Чехол 14, произведённого компанией ChiedoCover
от850
6

Чехол 14

Настоящее фото товара Чехол 59, произведённого компанией ChiedoCover
от890
6

Чехол 59

Настоящее фото товара Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
от690
11

Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный

Чехол 55, темно-серыйНастоящее фото товара Чехол 55, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
12

Чехол 55, темно-серый

Чехол 11, габардинНастоящее фото товара Чехол 11, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от890
8

Чехол 11, габардин

Другие товары из разделастулья по расположению
Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам