Характеристики товара
Описание
Пластиковое кресло Miss B Antishock из переработанного поликарбоната от дизайнера Luisa Battaglia.
Каркас выполнен из хромированной стали диаметром 16 мм.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, кафе, фудкортах.
Информация по уходу: прозрачные кресла можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
В упаковке 4 шт
Вес брутто 23,8 кг
Размер упаковки 590х590х1000 мм
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина580 мм
- Глубина580 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый, прозрачный
- Страна изготовленияИталия