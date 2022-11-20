Характеристики товара
Описание
Вес изделия, кг: 21 кг
Объем изделия: 0,05 м3
Габариты упаковки: 520х520х100 мм
Нержавеющая сталь.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Материалсталь
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияРоссия
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Вес изделия, кг: 21 кг
Объем изделия: 0,05 м3
Габариты упаковки: 520х520х100 мм
Нержавеющая сталь.
Подстолье Ковин D 430
Подстолье Ковин D 550
Подстолье Ковин D 600
Стул Seven, горчичный
Стул Seven, голубой
Стул Seven, серый
Стул Verdi, синий
Стул Verdi, латте
Стул Verdi, серый
Стул Milan, бирюзовый
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стул обеденный Шанель черный
Стул Кроссбэк, светлый орех
Стул Наполеон Старинный орех, деревянный