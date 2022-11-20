Товар в корзине. Перейти

Стул Seven, горчичный

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Vicky, латте
Стул Vicky, латте
Следующий Стул Seven, голубой
Стул Vicky, латте

Характеристики товара

Описание

В элегантных и плавных очертаниях стула из серии SEVEN внимательный ценитель сразу узнает одну из самых популярных современных моделей, являющихся истинным эталоном скандинавской простоты и функциональности.

Лаконичные изгибы, эргономичность, легкость и компактность – вот, пожалуй, главные отличительные особенности стульев SEVEN. Идеально подходящие для дома, офиса, а также для общественных пространств, стулья SEVEN в мгновение ока штабелируются в одну компактную конструкцию, предоставляя Вам и Вашим гостям простор для истинного полёта фантазии.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес4,15 кг
  • Материалпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Максимальная нагрузка150 кг

Другие товары из раздела

Стул Seven, серыйНастоящее фото товара Стул Seven, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
12

Стул Seven, серый

Стул Verdi, синийНастоящее фото товара Стул Verdi, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
11

Стул Verdi, синий

В наличии 3 шт.
Стул Verdi, латтеНастоящее фото товара Стул Verdi, латте, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
6

Стул Verdi, латте

В наличии 68 шт.
Стул Kongsberg, светло - бежевыйНастоящее фото товара Стул Kongsberg, светло - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
36Хит

Стул Kongsberg, светло - бежевый

Стул Марк, брусничный, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
14

Стул Марк, брусничный, металлические ножки

Настоящее фото товара Стул Кеми, барби розовый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
14

Стул Кеми, барби розовый велюр, черные ножки

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49038
2 390 ₽
7

Стул Вертекс 20мм Лайт

Настоящее фото товара Диван Ромео, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Диван Ромео

Стул КАПРИ 21Настоящее фото товара Стул КАПРИ 21, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
8

Стул КАПРИ 21

Настоящее фото товара Стол АРКОС 2, произведённого компанией ChiedoCover
22 790
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 2

Уличный настенный поворотный светильник IP44 Paulmann AceНастоящее фото товара Уличный настенный поворотный светильник IP44 Paulmann Ace, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
13

Уличный настенный поворотный светильник IP44 Paulmann Ace

Стул Тони, Жаккард дали, велюрНастоящее фото товара Стул Тони, Жаккард дали, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
9

Стул Тони, Жаккард дали, велюр