Подстолья для круглого стола

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Подстолье Круз 60 М, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье Круз 60 М
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, произведённого компанией ChiedoCover-3%
Хит
4 890 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье чугунное Марко
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Гранада, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье чугунное Гранада
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Рим, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
4 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье чугунное Рим
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Севилья КР, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье чугунное Севилья КР
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье металлическое Классика
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко КР, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
6 790 ₽7 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье чугунное Марко КР
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ КР, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
4 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье чугунное Понтэ КР
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Верона КР, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
4 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье чугунное Верона КР
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Подстолье стальное №5, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье стальное №5
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Окто мини, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье металлическое Окто мини
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1020, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье металлическое 1020
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1038, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье металлическое 1038
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1226, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье чугунное 1226
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1218, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье чугунное 1218
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1224, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье чугунное 1224
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1217, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Подстолье чугунное 1217
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1237, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье чугунное 1237
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1014, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье чугунное 1014
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1251, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье чугунное 1251
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Тауэр, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье металлическое Тауэр
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1045, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье металлическое 1045
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
4 080 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье металлическое Винтаж
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1247, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье металлическое 1247
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1220, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье металлическое 1220
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1717, произведённого компанией ChiedoCover
2 480 ₽
Оптовая цена
4.2
Подстолье металлическое 1717
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1245, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье металлическое 1245
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1011, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье металлическое 1011
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Окто, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье металлическое Окто
Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Классика, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье металлическое барное Классика
Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1248, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье барное чугунное 1248
Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1049, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье барное чугунное 1049
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Рим, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
3 990 ₽4 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье чугунное Рим, желтый
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко КР, красный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
6 790 ₽7 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье чугунное Марко КР, красный
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Рим, красный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
3 990 ₽4 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье чугунное Рим, красный
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Рим, синий, произведённого компанией ChiedoCover-17%
3 990 ₽4 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье чугунное Рим, синий
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Рим, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
3 990 ₽4 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье чугунное Рим, зеленый
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко КР, золото, произведённого компанией ChiedoCover-11%
6 790 ₽7 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье чугунное Марко КР, золото
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко КР, синий, произведённого компанией ChiedoCover-11%
6 790 ₽7 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье чугунное Марко КР, синий
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко КР, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
6 790 ₽7 590 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье чугунное Марко КР, зеленый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-25%
3 790 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье чугунное Марко, зеленый
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, золото, произведённого компанией ChiedoCover-25%
3 790 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье чугунное Марко, золото
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, красный, произведённого компанией ChiedoCover-25%
3 790 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье чугунное Марко, красный
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, синий, произведённого компанией ChiedoCover-25%
3 790 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье чугунное Марко, синий

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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