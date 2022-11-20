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          Фотография Подстолье стальное №8-01 квадратное от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Подстолье стальное №8-01 квадратное

          4.3
          Оптовая цена
          2 090 ₽
          от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Подстолье стальное №8-01 квадратное

          4.3
          2090 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота720 мм
          • Ширина600 мм
          • Глубина600 мм
          • Вес5.6 кг

          Варианты размеров

          Покрытие:Цена:
          Хром (люкс)3180
          Эмаль (порошковая окраска)1560

          Варианты каркаса

          Хром Люкс (гальваника)Хром Люкс (гальваника)Зеркальная эмальЗеркальная эмальЧерныйЧерныйБелыйБелыйКоричневыйКоричневый

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