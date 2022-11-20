Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Толщина25 мм
- Материал столешницыHPL
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 40 мм, круглая
Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 60 мм, круглая
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 25 мм, круглая
Комплект мебели для кафе Наполеон
Столешница HPL, круглая, 25 мм
Столешница HPL, круглая, 40 мм
Столешница HPL, квадратная, 25 мм
Подстолье чугунное 1237
Столешница HPL, квадратная, 25 мм
Столешница HPL, квадратная, 40 мм
Тележка для горничной Magic Hotel 845B Compact
Тележка для горничной Green Hotel 944 Compact
Тележка для горничной Green Hotel 905
Тележка для горничной Green Hotel 902
Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Подстолье Портмаги