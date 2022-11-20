Характеристики товара
Описание
Страна производитель: Россия
Габариты: 600х600х720 мм
Регулирование высоты: 10 мм
Вес: 5 кг
Объем: 0,04 м3
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Вес5 кг
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
Страна производитель: Россия
Габариты: 600х600х720 мм
Регулирование высоты: 10 мм
Вес: 5 кг
Объем: 0,04 м3
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