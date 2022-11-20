Столешница Oxalit Maduro

7 оценок

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Столешница Oxalit Kilkini

Характеристики товара

Описание

Благодаря покрытию оксида алюминия столешница обладает высокой стойкостью к истиранию и воздействию высокой температуры.

*В состав защитного покрытия входят частицы оксида алюминия, которые придают изделию повышенную износостойкость.

СВОЙСТВА:

1. ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ: более 4000 оборотов по табер-тесту.

2. СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ: поверхность выдерживает температуру не ниже 150 С без источника открытого огня.

3. НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ: кромкооблицовка с применением

водостойкого полиуретанового клея + водостойкое крафт-покрытие оборотной стороны.

4. ПОВЫШЕННАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ: поверхность выдерживает силу удара более 20 Н

5. УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВОЙ И СПЕЦ. ХИМИИ

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Основные характеристики

  • Материал столешницыДСП

Варианты размеров

Размеры, мм Толщина, мм Материал основы Вес,кг
600/600 25 ДСП 6,5
700/700 25 ДСП 8,5
1200/800 25 ДСП 17
800/800 25 ДСП 11
900/600 25 ДСП 10
1100/700 25 ДСП 15
1400/800 25 ДСП 20
600/600 38 ВДСП 10
700/700 38 ВДСП 13,5
1200/800 38 ВДСП 26
800/800 38 ВДСП 17,5
900/600 38 ВДСП 14,5
1100/700 38 ВДСП 21
1400/800 38 ВДСП 30

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