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Подстолье Классик 80 - фото 1Подстолье Классик 80 - фото 2

Подстолье Классик 80

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Характеристики товара

Описание

Страна производитель: Россия

Вес: 23 кг

Габаритный размер упаковки: 1300х700х100мм ( м.куб - 0,091 )

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Основные характеристики

  • Длина1080 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота720 мм
  • Вес23 кг
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

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