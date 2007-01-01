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Настоящее фото товара Подстолье Классик 80, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Классик 80
103 оценки
1 59087
11 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Классик 80 - фото 1Подстолье Классик 80 - фото 2Подстолье Классик 80 - фото 3Подстолье Классик 80 - фото 4Подстолье Классик 80 - фото 5
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Реальное изображение товара 2 Подстолье Классик 80 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Подстолье Классик 80 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Подстолье Классик 80 производства ChiedoCover
Хит

Подстолье Классик 80

Артикул: CH-000-904
103 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Длина1080 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота720 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1080 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота720 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1130 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки23.7 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Варианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Подстолье Классик 80 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Подстолье Классик 80 - каркас в цвете ШампаньШампань
Подстолье Классик 80 - каркас в цвете БронзаБронза
Подстолье Классик 80 - каркас в цвете ТитанТитан
Подстолье Классик 80 - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Подстолье Классик 80 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Подстолье Классик 80 - каркас в цвете СереброСеребро
Подстолье Классик 80 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Подстолье Классик 80 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Подстолье Классик 80 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Подстолье Классик 80 - каркас в цвете ПиранПиран
Подстолье Классик 80 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Подстолье Классик 80 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Подстолье Классик 80 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Подстолье Классик 80 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Подстолье Классик 80 - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Подстолье Классик 80 - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

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