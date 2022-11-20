Характеристики товара
Описание
Страна производитель: Россия
Вес: 23 кг
Габаритный размер упаковки: 1300х700х100мм ( м.куб - 0,091 )
Основные характеристики
- Длина1080 мм
- Ширина540 мм
- Высота720 мм
- Вес23 кг
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
Страна производитель: Россия
Вес: 23 кг
Габаритный размер упаковки: 1300х700х100мм ( м.куб - 0,091 )
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