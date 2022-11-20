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Подстолье фуд-корт белое - фото 1Подстолье фуд-корт белое - фото 2

Подстолье фуд-корт белое

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Для столешницы до d1000 мм
  • Материал: сталь, труба – d16 мм
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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Материал подстольясталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы1100*1100
  • Цветбелый
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