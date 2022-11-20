Характеристики товара
Описание
- Для столешницы до d1000 мм
- Материал: сталь, труба – d16 мм
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Материал подстольясталь
- Рекомендуемый максимальный размер столешницы1100*1100
- Цветбелый
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