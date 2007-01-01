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Настоящее фото товара Подстолье фуд-корт белое, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье фуд-корт белое
79 оценок
9 490
Товар в корзине. Перейти
Подстолье фуд-корт белое - фото 1Подстолье фуд-корт белое - фото 2Подстолье фуд-корт белое - фото 3Подстолье фуд-корт белое - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье фуд-корт белое производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подстолье фуд-корт белое производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Подстолье фуд-корт белое производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Подстолье фуд-корт белое производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Подстолье фуд-корт белое производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Подстолье фуд-корт белое производства ChiedoCover
+5Реальное изображение товара 7 Подстолье фуд-корт белое производства ChiedoCover
Хит

Подстолье фуд-корт белое

Артикул: CH-030-110
79 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Высота715 мм
  • Диаметр498 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал подстольясталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Подстолье фуд-корт от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для круглого стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота715 мм
  • Диаметр498 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки28.5 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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