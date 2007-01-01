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Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1007ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье металлическое 1007ЕМ
69 оценок
4 890
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Подстолье металлическое 1007ЕМ - фото 1Подстолье металлическое 1007ЕМ - фото 2Подстолье металлическое 1007ЕМ - фото 3
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье металлическое 1007ЕМ производства ChiedoCover

Подстолье металлическое 1007ЕМ

Артикул: CH-009-824
69 оценок
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для квадратного стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес8 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 700*700 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки7.60 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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