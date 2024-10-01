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Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый - фото 1Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый - фото 2Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый - фото 3Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый - фото 4Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый - фото 5Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый - фото 6Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый - фото 7Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый - фото 8

Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый

Артикул: CH-067-410
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Саночки декоративные. Такие саночки можно поставить под елочку и положить в них подарки, использовать для новогодней фотосессии, в оформлении интерьера кафе, магазина, офиса к новому году.Изделие неокрашено. Не требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота180 мм
  • Вес2,23 кг
  • Материалсосна
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки260 мм
  • Высота упаковки185 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки2.60 кг

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