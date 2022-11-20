Характеристики товара
Описание
В комплекте:
– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек.
Основные характеристики
- Высота1800 мм
- Материалпластик
- Цветзеленый, черный
В комплекте:
– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек.
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