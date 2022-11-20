Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник из коллекции Sachara. Светильник без плафона для более яркого освещения и с возможностью подобрать декоративную лапу с цоколем Е27. Металлический каркас дугой образует границу светильника и гармонично дополняет образ всей конструкции. Высота светильника составляет 120 см и отлично впишется в комнаты с высокими потолками. У данной модели площадь освещения составляет 6 м² и подойдет для кухни, холла или рабочего кабинета.
- Площадь освещения 6 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 30 Вт.
- Общая мощность светильника 30 Вт.
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Ширина100 мм
- Длина320 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, золотой