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Светодиодная потолочная люстра с пультом V2891-CL Novas LED 136W

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Характеристики товара

Описание

Светодиодная потолочная люстра в стиле модерн с пультом управления. Рама и каркас люстры выполнен из алюминиевого профиля с матовым покрытием. Некоторые части светильника декорированы акриловым слоем для мягкого и и равномерного освещения. В качестве основного источника света используется LED лента общей мощностью 120 Вт и со световым потоком 5040 Лм. Благодаря пульту управления в комплекте, можно отрегулировать цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Изящный и роскошный вид потолочной люстры Novas украсит любой интерьер в современном стиле, дополнив его качественным освещением.

  • Площадь освещения 8 м2
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 120 Вт.
  • Общая мощность светильника 120 Вт.
  • Световой поток 5040 Lm

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 56*48*11

Вес брутто:

Объем: 0,296

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина600 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, черный

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