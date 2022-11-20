Характеристики товара
Описание
Светодиодная потолочная люстра в стиле модерн с пультом управления. Рама и каркас люстры выполнен из алюминиевого профиля с матовым покрытием. Некоторые части светильника декорированы акриловым слоем для мягкого и и равномерного освещения. В качестве основного источника света используется LED лента общей мощностью 120 Вт и со световым потоком 5040 Лм. Благодаря пульту управления в комплекте, можно отрегулировать цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Изящный и роскошный вид потолочной люстры Novas украсит любой интерьер в современном стиле, дополнив его качественным освещением.
- Площадь освещения 8 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 120 Вт.
- Общая мощность светильника 120 Вт.
- Световой поток 5040 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 56*48*11
Вес брутто:
Объем: 0,296
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Ширина450 мм
- Длина600 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, черный