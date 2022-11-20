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Подвесной светодиодный светильник V4083-PL True

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Характеристики товара

Описание

Стильный подвесной светильник на штанге из серии True. Лаконичный светильник состоит из светодиодной ленты мощностью 30 Вт и металлического каркаса черного цвета. Лента имеет гибкую силиконовую оболочку для более мягкого и равномерного рассеивания света. Источник освещения плавно обвивается вокруг корпуса, создавая воздушный и уникальный образ. Общая длина светильника составляет высота светильника составляет 110 см, что позволяет охватить 24 м² площади для освещения. Данная модель с лёгкостью дополнит любой интерьер в современном стиле.

  • Площадь освещения 24 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 30 Вт.
  • Общая мощность светильника 30 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина180 мм
  • Длина1100 мм
  • Материалметалл, силикон
  • Цветбелый, черный

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