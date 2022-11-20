Бра V2730-1W Room 1*E27*60W

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бра V2690-1W Slam 1*E14*60W
Бра V2690-1W Slam 1*E14*60W
Следующий Бра V2800-1W Adalina 1*GU10*50W
Бра V2690-1W Slam 1*E14*60W

Характеристики товара

Описание

Настенный светильник Room в стиле модерн. Абажур выполнен из двух слоев ткани для более мягкого и приглушенного освещения. В качестве источника света подойдут лампы накаливания или LED с цоколем Е27. Металлический каркас в простой и лаконичной форме надежно крепится к стене с помощью планки. Бра Room станет отличным дополнительным источником света для спальни, гостиной и зала.

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.
  • Напряжение 220-240V
  • Площадь освещения 2 м2
  • Степень защиты IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 23*19*19

Вес брутто: 0,650

Объем: 0,008

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота270 мм
  • Ширина180 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветкоричневый, серебряный

Другие товары из раздела современные светильники оптом

Бра V6042-1W ScrumbelНастоящее фото товара Бра V6042-1W Scrumbel, произведённого компанией ChiedoCover
8 99029
12 490 ₽Оптовая цена
14

Бра V6042-1W Scrumbel

Бра V6043-1W ScrumbelНастоящее фото товара Бра V6043-1W Scrumbel, произведённого компанией ChiedoCover
8 99029
12 490 ₽Оптовая цена
12

Бра V6043-1W Scrumbel

Бра светодиодная V2731-WL Illiada LED 16WНастоящее фото товара Бра светодиодная V2731-WL Illiada LED 16W, произведённого компанией ChiedoCover
3 09032
4 490 ₽Оптовая цена
13

Бра светодиодная V2731-WL Illiada LED 16W

Бра светодиодное V3070-WL Birds 1*LED*6WНастоящее фото товара Бра светодиодное V3070-WL Birds 1*LED*6W, произведённого компанией ChiedoCover
14 99017
17 990 ₽Оптовая цена
5

Бра светодиодное V3070-WL Birds 1*LED*6W

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Big, произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена
14

Накладной светильник Lightstar Rullo Big

Настоящее фото товара Торшер Lightstar Sesso, произведённого компанией ChiedoCover
от37 788
Оптовая цена
12

Торшер Lightstar Sesso

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar White, произведённого компанией ChiedoCover
198
Оптовая цена
13

Встраиваемый светильник Lightstar White

Настоящее фото товара Настольная лампа Lightstar Manti, произведённого компанией ChiedoCover
от11 849
Оптовая цена
10

Настольная лампа Lightstar Manti

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo White, произведённого компанией ChiedoCover
от670
Оптовая цена
12

Накладной светильник Lightstar Rullo White

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Black, произведённого компанией ChiedoCover
от670
Оптовая цена
9

Накладной светильник Lightstar Rullo Black

С этим товаром покупают

Бра V2730-1W Room 1*E27*60WНастоящее фото товара Бра V2730-1W Room 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
3 49023
4 490 ₽Оптовая цена
5

Бра V2730-1W Room 1*E27*60W

Настольная лампа V2732-1T Room 1*E27*60WНастоящее фото товара Настольная лампа V2732-1T Room 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
5 39033
7 990 ₽Оптовая цена
9

Настольная лампа V2732-1T Room 1*E27*60W

Подвесной светильник V2731-3P Room 3*E27*60WНастоящее фото товара Подвесной светильник V2731-3P Room 3*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
11 99026
15 990 ₽Оптовая цена
8

Подвесной светильник V2731-3P Room 3*E27*60W

Подвесной светильник V2733-1P Room 1*E27*60WНастоящее фото товара Подвесной светильник V2733-1P Room 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
10

Подвесной светильник V2733-1P Room 1*E27*60W

Торшер V2734-1F Room 1*E27*60WНастоящее фото товара Торшер V2734-1F Room 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
14 99022
18 990 ₽Оптовая цена
14

Торшер V2734-1F Room 1*E27*60W