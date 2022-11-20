Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Room в стиле модерн. Абажур выполнен из двух слоев ткани для более мягкого и приглушенного освещения. В качестве источника света подойдут лампы накаливания или LED с цоколем Е27. Металлический каркас в простой и лаконичной форме надежно крепится к стене с помощью планки. Бра Room станет отличным дополнительным источником света для спальни, гостиной и зала.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
- Напряжение 220-240V
- Площадь освещения 2 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 23*19*19
Вес брутто: 0,650
Объем: 0,008
Основные характеристики
- Высота270 мм
- Ширина180 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветкоричневый, серебряный