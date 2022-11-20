Характеристики товара
Описание
Стильный подвесной светильник с пультом управления. Рама ромбовидной формы из алюминиевого профиля с матовым покрытием. Светодиодная лента находится внутри плафона с рисунком, рассеивающий свет. Сочетание формы и узоров в стиле Арт-деко отлично дополнит любое интерьерное решение. Благодаря пульту управления можно настроить интенсивность света и цветовую температуру. Данная модель подойдёт для освещения кухни, гостиной и комнаты отдыха. При монтаже светильника можно отрегулировать высоту с помощью подвесных тросов.
- Площадь освещения 10 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 108 Вт.
- Общая мощность светильника 108 Вт.
- Световой поток 4530 Lm
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 64*38*13
Вес брутто:
Объем: 0,316
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина340 мм
- Длина500 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветчерный, прозрачный