Фотография Часы настольные 01062 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы настольные 01062

4.9
Розничная ценаот 5 800 ₽
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Часы настольные 01062
Часы настольные 01062
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Часы настольные 01062

4.9
5800 ₽
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Часы настольные 01065
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Часы настольные 01061

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина260 мм
  • Ширина260 мм
  • Вес1.5 кг
  • Высота320 мм

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