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Сани Висбю, новогодний декор, бежевый - фото 1Сани Висбю, новогодний декор, бежевый - фото 2Сани Висбю, новогодний декор, бежевый - фото 3Сани Висбю, новогодний декор, бежевый - фото 4Сани Висбю, новогодний декор, бежевый - фото 5Сани Висбю, новогодний декор, бежевый - фото 6Сани Висбю, новогодний декор, бежевый - фото 7Сани Висбю, новогодний декор, бежевый - фото 8

Сани Висбю, новогодний декор, бежевый

Артикул: CH-067-409
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Популярное новогоднее украшение интерьера, а также флористических и конфетных композиций. Можно украсить декупажем, оформить в технике скрапбукингу или объемными флористическими элементами, наполнить сани декоративными подарками или сладостями. Не требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота40 мм
  • Вес0,3 кг
  • Материалсосна
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки60 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки0.30 кг

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