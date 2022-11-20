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Зеркало в стеклянной раме Маркус - фото 1Зеркало в стеклянной раме Маркус - фото 2

Зеркало в стеклянной раме Маркус

Артикул: CH-048-743
37 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина590/850 мм
  • Высота910/1160 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветчерный

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