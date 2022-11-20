Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина590/850 мм
- Высота910/1160 мм
- МатериалМДФ, стекло
- Цветчерный
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Зеркало Скандика, золото
Зеркало поворотное
Каркас зеркала Tower
Зеркало-полка Акрюм, массив дуба
Зеркало круглое 60, Нарок
Зеркало "Холтон" goldВ наличии 5 шт.
Зеркало "Ларс" white
Зеркало "Ларс" black
Напольное зеркало "Аткинс"В наличии 2 шт.
Зеркальная композиция "Роулинг"В наличии 1 шт.
Стол Oslo, квадратныйВ наличии 5 шт.
Обеденный комплект Вояж, на 4 персоны
Стул прозрачный Isy AntishockВ наличии 2 шт.
Комплект мебели Спринг, коричневыйВ наличии 100 шт.
Стул Малибу белый
Барный стул Candy регулируемый, красный
Зеркало Woodi малое крашеное
Зеркало в раме Свирл Silver
Зеркало Джуно
Зеркало ЛексингтонВ наличии 10 шт.
Напольное зеркало Уилшир GoldВ наличии 10 шт.
Зеркало Ньюпорт Florentine silverВ наличии 10 шт.
Зеркало в раме Стелла
Зеркало в раме Дороти Sky BlueВ наличии 5 шт.
Зеркало Портердейл Black
Зеркало КантонВ наличии 2 шт.