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Зеркало в раме "Аманда" silver - фото 1Зеркало в раме "Аманда" silver - фото 2

Зеркало в раме "Аманда" silver

Артикул: CH-048-861
43 оценки
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина30 мм
  • Высота1050 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветсерый, серебряный

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