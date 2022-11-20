Характеристики товара
Описание
Практичный светодиодный потолочный светильник в современном стиле с пультом управления. Монолитная конструкция из металла в сочетании с пластиковыми плафонами придает люстре универсальный вид. Встроенные светодиодные ленты общей мощностью 125 Вт и со световым потоком 7000 Лм обеспечивают качественное освещение. Пульт управления в комплекте позволяет настроить цветовую температуру в пределах 3000K-6500K с возможностью одновременно сочетать тёплые и холодные оттенки. Геометрическая форма и лаконичный образ светильника дополнят любой современный интерьер, идеальный вариант освещения для кухни, гостиной или зала.
- Площадь освещения 18 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 125 Вт.
- Общая мощность светильника 125 Вт.
- Световой поток 7000 Lm
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 55*55*12
Вес брутто:
Объем: 0,363
Основные характеристики
- Высота80 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый