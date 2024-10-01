Характеристики товара
Описание
Деревянная ёлочка лимитированной серии "ЕЛКИ-ПАЛКИ" украсит любой интерьер. Вашу квартиру, загородный дом, ресторан, кафе, офис, магазин. Изделие неокрашено. Не требует сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина590 мм
- Ширина90 мм
- Высота480 мм
- Вес2,48 кг
- Материалсосна
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки110 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки3.10 кг