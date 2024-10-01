Товар в корзине. Перейти
Мальмё настольная, настенная - фото 1Мальмё настольная, настенная - фото 2Мальмё настольная, настенная - фото 3Мальмё настольная, настенная - фото 4Мальмё настольная, настенная - фото 5Мальмё настольная, настенная - фото 6Мальмё настольная, настенная - фото 7Мальмё настольная, настенная - фото 8

Мальмё настольная, настенная

Артикул: CH-067-414
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ёлка настольная Линчёпинг, белый
Фотография товара Ёлка настольная Линчёпинг, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Ель Красный Бархат пластик, 180
Фотография товара Ель Красный Бархат пластик, 180 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Деревянная ёлочка лимитированной серии "ЕЛКИ-ПАЛКИ" украсит любой интерьер. Вашу квартиру, загородный дом, ресторан, кафе, офис, магазин. Изделие неокрашено. Не требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина590 мм
  • Ширина90 мм
  • Высота480 мм
  • Вес2,48 кг
  • Материалсосна
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки3.10 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подвесной светильник Ligero №1, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Ligero №1

31
Настоящее фото товара Подвесной светильник Bicones №4, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Подвесной светильник Bicones №4

46
Фотография товара Люстра Легаси, белый хром, 8 ламп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра Легаси, белый хром, 8 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
21 590
Оптовая цена

Люстра Легаси, белый хром, 8 ламп

50
Фотография товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2891-CL Novas LED 136W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2891-CL Novas LED 136W, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2891-CL Novas LED 136W

47
Настоящее фото товара Цветочница с лавочкой Испанский квартал, произведённого компанией ChiedoCover
от131 990
Оптовая цена

Цветочница с лавочкой Испанский квартал

41
Фотография товара Подвесной светильник Томми, хром матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Томми, хром матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Томми, хром матовый

30
Фотография товара Кашпо Dekollete 560*190*370 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete 560*190*370, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Кашпо Dekollete 560*190*370

12
Настоящее фото товара Светящийся стол Lumb 220V White, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Светящийся стол Lumb 220V White

13
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V10888-PL Atla от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V10888-PL Atla, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89030
6 890 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный V10888-PL Atla

14
В наличии 56 шт.В пути 60 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V10893-PL Fiona от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V10893-PL Fiona, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79030
5 390 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный V10893-PL Fiona

9
В наличии 35 шт.В пути 50 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 500*200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 500*200, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 500*200

12
Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, береза тонированная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стеновая панель Вулкано, береза тонированная

74
Фотография товара Вешалка Kilpo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Kilpo, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Вешалка Kilpo

14
Фотография товара Вешалка Лори от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Лори, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Вешалка Лори

40
Фотография товара Уличный бра Arte Lamp SONAGLIO от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный бра Arte Lamp SONAGLIO, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Уличный бра Arte Lamp SONAGLIO

35
Фотография товара Торшер Mini-Oda от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер Mini-Oda, произведённого компанией ChiedoCover
от52 290
Оптовая цена

Торшер Mini-Oda

33
Настоящее фото товара Цветочница Широкая, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Цветочница Широкая

40
Фотография товара Ковролин Ковротекс София, разрезной ворс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ковролин Ковротекс София, разрезной ворс, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Ковролин Ковротекс София, разрезной ворс

12
Распродажа
Фотография товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2790-PL Tiara LED 96W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2790-PL Tiara LED 96W, произведённого компанией ChiedoCover
от20 7906
21 990 ₽Оптовая цена

Светодиодная подвесная люстра с пультом V2790-PL Tiara LED 96W

37
Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kavalle, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Люстра Odeon Light Kavalle

33

Другие товары из раздела декор

Фотография товара Настольная лампа Ричард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена

Настольная лампа Ричард

33
Фотография товара Настольная лампа Джейми от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Джейми, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Настольная лампа Джейми

33
New
Фотография товара Елка настольная Лунд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Елка настольная Лунд, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Елка настольная Лунд

11
New
Фотография товара Сани Эребрю, новогодний декор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сани Эребрю, новогодний декор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Сани Эребрю, новогодний декор, белый

8
New
Фотография товара Сани Висбю, новогодний декор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сани Висбю, новогодний декор, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Сани Висбю, новогодний декор

14
New
Фотография товара Фикса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фикса, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Фикса

5
New
Фотография товара Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый

9
New
Фотография товара Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый

6
New
Фотография товара Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена

Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый

11
New
Фотография товара Ёлка настольная Лунд, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ёлка настольная Лунд, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Ёлка настольная Лунд, бежевый

10

Товар в корзине

Мальмё настольная, настенная
Мальмё настольная, настенная
от 3 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 500*200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 500*200, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 500*200

12
Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, береза тонированная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стеновая панель Вулкано, береза тонированная

74
Фотография товара Вешалка Kilpo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Kilpo, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Вешалка Kilpo

14
Фотография товара Вешалка Лори от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Лори, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Вешалка Лори

40