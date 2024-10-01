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Светильник подвесной V11014-P Flake

Артикул: CH-066-750
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный подвесной светильник в оригинальном дизайне. Белый плафон покрыт волнистыми узорами. В сочетании с металлическими элементами каркаса, подвесной светильник Calcolo станет стильным дополнением любого помещения. Прекрасно подойдет для освещения кухни, зала, гостиной, а также для баров, ресторанов и кафе. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина330 мм
  • Глубина330 мм
  • Высота1200 мм
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки1.55 кг

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