Характеристики товара
Описание
Стильный подвесной светильник в оригинальном дизайне. Белый плафон покрыт волнистыми узорами. В сочетании с металлическими элементами каркаса, подвесной светильник Calcolo станет стильным дополнением любого помещения. Прекрасно подойдет для освещения кухни, зала, гостиной, а также для баров, ресторанов и кафе. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина330 мм
- Глубина330 мм
- Высота1200 мм
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки1.55 кг