Характеристики товара
Описание
- Вешалка - самый простой и удобный способ сохранить порядок в вашем доме;
- Выполнена из массива древесины - сосна, диаметром 53 мм;
- Крючки из металла, диаметром 12х0,8 мм, фурнитура - пластик, 20 мм;
- Вешалку удобно использовать детям, вешать одежду на средние крючки;
- Расстояние от пола до средних крючков 1040 мм;
- Мраморное основание, диаметром 370 мм, позволяет "не заваливаться" под весом одежды;
- Максимальная статическая нагрузка на крючок 5 кг;
- Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
- Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет