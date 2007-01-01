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Настоящее фото товара Вешалка напольная Амбрелла светлый орех, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
Вешалка напольная Амбрелла светлый орех, мрамор
50 оценок
10 390
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Вешалка напольная Амбрелла светлый орех, мрамор - фото 1Вешалка напольная Амбрелла светлый орех, мрамор - фото 2Вешалка напольная Амбрелла светлый орех, мрамор - фото 3

Вешалка напольная Амбрелла светлый орех, мрамор

Артикул: CH-005-351
50 оценок
Основные характеристики
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

- Вешалка - самый простой и удобный способ сохранить порядок в вашем доме;
- Выполнена из массива древесины - сосна, диаметром 53 мм;
- Крючки из металла, диаметром 12х0,8 мм, фурнитура - пластик, 20 мм;
- Вешалку удобно использовать детям, вешать одежду на средние крючки;
- Расстояние от пола до средних крючков 1040 мм;
- Мраморное основание, диаметром 370 мм, позволяет "не заваливаться" под весом одежды;
- Максимальная статическая нагрузка на крючок 5 кг;
- Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
- Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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