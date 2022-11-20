Характеристики товара
Описание
Классический и лаконичный дизайн потолочной люстры на штанге из коллекции Globo выполнен в актуальном стиле модерн. Металлическое основание подчеркнуто сдержанными тканевыми плафонами светлого оттенка. Такая люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 15 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 3
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Напряжение 220-265v V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 38*18*18
Вес брутто: 3,2
Объем: 0,010
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Диаметр500 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, бронза