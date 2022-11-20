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Скамейка Square 1 L с подсветкой - фото 1Скамейка Square 1 L с подсветкой - фото 2

Скамейка Square 1 L с подсветкой

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Питание: 220V

Количество ламп: 3

Герметизация: IP 65

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина1806 мм
  • Глубина600 мм
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый

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