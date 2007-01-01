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          Скамьи

          от 1 235 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамья "Лидер 8", орех, каркас черный
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья "Лидер 8", венге, каркас бронза
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скамья "Лидер 8"
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
          1 540 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья "Лидер 8", бук, каркас золото
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем
          Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          2 850 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья Лидер 8, уличная из реек
          Настоящее фото товара Скамья Сеттл белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамья Сеттл белый
          Настоящее фото товара Скамья Харпин, темная, произведённого компанией ChiedoCover
          9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамья Харпин, темная
          Настоящее фото товара Скамья Гастро, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамья Гастро
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Скамья Харпин, светлая, произведённого компанией ChiedoCover
          7 400 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скамья Харпин, светлая
          Настоящее фото товара Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный
          Настоящее фото товара Скамья Кенрик, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Скамья Кенрик
          Настоящее фото товара Скамья Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Скамья Лофт-12
          Настоящее фото товара Скамья Лофт-12 Н, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья Лофт-12 Н
          Настоящее фото товара Скамья Лофт-12 М, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скамья Лофт-12 М
          Настоящее фото товара Скамья Лофт-12 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скамья Лофт-12 НМ
          Настоящее фото товара Скамья Бентвуд Ловсит S-1102/1, произведённого компанией ChiedoCover
          17 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамья Бентвуд Ловсит S-1102/1
          Настоящее фото товара Скамья Сеттл серый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамья Сеттл серый
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Скамья Сеттл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Скамья Сеттл зеленый
          Настоящее фото товара Скамья Сеттл черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамья Сеттл черный
          Настоящее фото товара Скамья Лонхед, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья Лонхед
          Настоящее фото товара Скамья Бентвуд Ловсит S-6653/L, произведённого компанией ChiedoCover
          16 820 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамья Бентвуд Ловсит S-6653/L
          Настоящее фото товара Скамья Аллея , произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамья Аллея
          Настоящее фото товара Скамья Арбат, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скамья Арбат
          Настоящее фото товара Скамья Бульвар, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья Бульвар
          Настоящее фото товара Скамья Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамья Эконом
          Настоящее фото товара Скамья Круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья Круглая
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Скамья Качалка, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамья Качалка
          Настоящее фото товара Скамья Модерн со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамья Модерн со спинкой
          Настоящее фото товара Скамья Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамья Модерн
          Настоящее фото товара Скамья Флора, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Скамья Флора
          Настоящее фото товара Скамья Четверть Круга, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамья Четверть Круга
          Настоящее фото товара Скамья Арка, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скамья Арка
          Настоящее фото товара Скамья складная Тамада, произведённого компанией ChiedoCover
          3 600 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Скамья складная Тамада
          Настоящее фото товара Скамья складная Дача, произведённого компанией ChiedoCover
          3 920 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамья складная Дача
          Настоящее фото товара Лавочка Гиада, произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Лавочка Гиада
          Настоящее фото товара Лавочка Лигурия, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Лавочка Лигурия
          Настоящее фото товара Лавочка Монталь, произведённого компанией ChiedoCover
          24 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Лавочка Монталь
          Настоящее фото товара Лавочка Санторини, произведённого компанией ChiedoCover
          26 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Лавочка Санторини
          Настоящее фото товара Скамейка Лилия, произведённого компанией ChiedoCover
          12 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скамейка Лилия
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стол Мерано, произведённого компанией ChiedoCover
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Мерано
          Настоящее фото товара Стол Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
          21 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Флорида
          Настоящее фото товара Cкамья Мюррен, произведённого компанией ChiedoCover
          14 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Cкамья Мюррен
          Настоящее фото товара Скамейка садовая Жардин, произведённого компанией ChiedoCover
          12 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамейка садовая Жардин
          Настоящее фото товара Скамейка Арабеска, произведённого компанией ChiedoCover
          12 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамейка Арабеска
          Настоящее фото товара Скамейка Танго, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамейка Танго
          Настоящее фото товара Скамейка Римини, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скамейка Римини
          Настоящее фото товара Скамейка Амели, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамейка Амели

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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