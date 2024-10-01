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Стол обеденный деревянный Hangzhou - фото 1

Стол обеденный деревянный Hangzhou

Артикул: CH-067-374
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из алюминия, который является одним из наиболее коррозионно-стойких металлов. Алюминий имеет защитное порошковое покрытие, которое предотвращает коррозию и делает этот материал подходящим для наружного применения.

Тик особенно устойчив к воздействиям температуры, влажности и соленой воды. Обладает неповторимой натуральной красотой, долговечностью и прочностью. Натуральная маслянистая смола сохраняет свои основные свойства неизменными на протяжении многих лет, требуя минимального ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Материалалюминий, тик
  • Материал столешницыдерево
  • Материал каркасаметалл
  • Количество мест8
  • Цветтерракот
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.26 м3

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