Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из алюминия, который является одним из наиболее коррозионно-стойких металлов. Алюминий имеет защитное порошковое покрытие, которое предотвращает коррозию и делает этот материал подходящим для наружного применения.
Тик особенно устойчив к воздействиям температуры, влажности и соленой воды. Обладает неповторимой натуральной красотой, долговечностью и прочностью. Натуральная маслянистая смола сохраняет свои основные свойства неизменными на протяжении многих лет, требуя минимального ухода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина1000 мм
- Высота760 мм
- Материалалюминий, тик
- Материал столешницыдерево
- Материал каркасаметалл
- Количество мест8
- Цветтерракот
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.26 м3