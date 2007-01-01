Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1700 мм
- Ширина450 мм
- Высота730 мм
- Вес200 кг
- Материалбетон, дерево
- Цветкрасный, коричневый, серый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый
Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый
Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый