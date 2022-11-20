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Стол Лидер 21, 800*800, уличный, венге - фото 1Стол Лидер 21, 800*800, уличный, венге - фото 2Стол Лидер 21, 800*800, уличный, венге - фото 3

Стол Лидер 21, 800*800, уличный, венге

Артикул: CH-052-910
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницысосна
  • Материал подстольясталь
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия

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