Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницысосна
- Материал подстольясталь
- Цветвенге
- Страна изготовленияРоссия
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