Характеристики товара
Описание
Питание: 220V
Количество ламп: 1
Герметизация: IP 65
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Материалполиэтилен
- Цветбелый
Питание: 220V
Количество ламп: 1
Герметизация: IP 65
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото
Скамья "Лидер 8"
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