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Стол складной Виктория 120

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Характеристики товара

Описание

Длина: 1220 мм

Ширина: 610 мм

Высота: 740 мм

Столешница: полиэтилен высокой плотности HDPE

Вес: 10 кг

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1220х610х740мм.

Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 1220х610х45мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 1230х620х55мм.
М/К Стальная круглая труба D25х1,2мм.
Вес нетто: 10 кг.
Вес в упаковке: 11 кг.
Объем: 0,042 м3.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина610 мм
  • Длина1220 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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