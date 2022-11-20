Характеристики товара
Описание
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде: ноги с подлокотниками, сиденье и спинка. Время сборки 15-20 минут. Навыков сборки не требуетсяю Упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Нагрузка 250 кг.
Вес: 17,43 кг
Высота: 89 см
Ширина: 157 см
Длина: 59 см
Упаковка (Д*Ш*В): 155х70х9 см
Упаковка (объем): 0,098 м3
Упаковка (вес): 17,73 кг
Площадь покраски: 4,62 м2
Высота сиденья: 42 см
Ширина сиденья: 155 см
Длина сиденья: 40 см
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Ширина590 мм
- Длина1570 мм
- Вес17,43 кг
- Материал каркасадерево