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Скамья Хольмен 3-мест, коричневая - фото 1Скамья Хольмен 3-мест, коричневая - фото 2Скамья Хольмен 3-мест, коричневая - фото 3

Скамья Хольмен 3-мест, коричневая

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Скамья Хольмен 3-мест

Характеристики товара

Описание

Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде: ноги с подлокотниками, сиденье и спинка. Время сборки 15-20 минут. Навыков сборки не требуетсяю Упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Нагрузка 250 кг.

Вес: 17,43 кг
Высота: 89 см
Ширина: 157 см
Длина: 59 см
Упаковка (Д*Ш*В): 155х70х9 см
Упаковка (объем): 0,098 м3
Упаковка (вес): 17,73 кг
Площадь покраски: 4,62 м2
Высота сиденья: 42 см
Ширина сиденья: 155 см
Длина сиденья: 40 см

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина590 мм
  • Длина1570 мм
  • Вес17,43 кг
  • Материал каркасадерево

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