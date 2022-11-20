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Скамья Пурркара, светло-серая - фото 1

Скамья Пурркара, светло-серая

7 оценок
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Скамья Пурркара, венге

Характеристики товара

Описание

Скамейка-обувница – удобная и компактная конструкция c открытыми полками и мягкой подушкой.
Она функциональна, компактна, удобна, прочна и надёжна. Обувь расставляется на полки и не создает беспорядок в прихожей, совмещает в себе сразу два вида мебели, позволяет обуться в комфортных условиях. Цвет-светло-серый.

Материал: сосна
Вес: 5,92 кг
Высота: 46 см
Ширина: 32 см
Длина: 74 см
Упаковка (Д*Ш*В): 71х33х14,5 см
Упаковка (объем): 0,034 м3
Упаковка (вес): 5,92 кг

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Ширина320 мм
  • Длина740 мм
  • Вес5,9 кг
  • Материал каркасадерево

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