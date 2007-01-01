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Настоящее фото товара Столик парковый «Форест мини» 740 латте, произведённого компанией ChiedoCover
Столик парковый «Форест мини» 740 латте
40 оценок
17 690
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Столик парковый «Форест мини» 740 латте - фото 1Столик парковый «Форест мини» 740 латте - фото 2

Столик парковый «Форест мини» 740 латте

Артикул: CH-028-464
40 оценок
Основные характеристики
  • Длина740 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота450 мм
  • Вес15 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Столик низкий садово-парковый из термодерева «Форест мини» 740 цвет латте. Гармонично смотрится в комплекте со скамейками и креслами серий «Моунтеин» или «Стоне». Для кафе, базы отдыха или придомовой территорий.

Вес, кг: 15
Транспортный объем, м3: 0,1

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина740 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота450 мм
  • Вес15 кг
  • Цветбежевый, коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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