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Стол уличный Классика - фото 1

Стол уличный Классика

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Характеристики товара

Описание

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Использовать только на крытых террасах.

Каркас: металл

Столешница: верзалит

Размеры: 700х700х730 мм

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