Фотография Скамья пластиковая садовая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Скамья пластиковая садовая

4.3
Оптовая цена
от 5 590 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Скамья пластиковая садовая
Скамья пластиковая садовая
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Скамья пластиковая садовая

4.3
5590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина1500 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик

Популярные варианты обивки

BrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
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