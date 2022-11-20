Столик плетеный для шезлонга GT, антрацит

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Характеристики товара

Описание

Пластиковый плетеный приставной стол изготовлен из прочного погодостойкого пластика, армированного стекловолокном. Модель выдерживает выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Пластиковые приставные столики с имитацией плетения натурального ротанга имеют небольшой вес, штабелируются, не требуют трудоемкого ухода

Размер упаковки:
470х470х150 мм

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина450 мм
  • Вес2.5 кг
  • Материалпластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.03 м3

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