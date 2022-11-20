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Скамейка чугунная с подлокотниками, Эверест - фото 1

Скамейка чугунная с подлокотниками, Эверест

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прочная и изящная уличная мебель будет эффектно смотреться в каждом саду. Стильное украшение места отдыха семьи – сочетание комфорта и функциональности! Удобная анатомическая форма устроит самого требовательного клиента, оригинальность конструкции очарует каждого.
Подходит для благоустройства городского парка и других общественных мест. Солидные чугунные опоры подвергаются антикоррозийной обработке; сиденье выполнено из хвойной породы дерева, покрытого лаком высокого качества.
Изделие пригодно к использованию в течение всего года, при любых погодных условиях.

Материал: хвойные породы древесины категории А, огнебиозащитные пропитки, высококачественный лак стойкий к резким перепадам температур, к истиранию и к воздействию слабых щелочных растворов.
Пригодно для использования во всесезонных атмосферных условиях.
Болтовое крепление бруса к ножкам.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1500/2000 мм
  • Вес85 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево

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