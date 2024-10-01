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Скамья BERGAMO бежевый - фото 1Скамья BERGAMO бежевый - фото 2

Скамья BERGAMO бежевый

Артикул: CH-057-461
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина114 мм
  • Высота890 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Цветбежевый

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