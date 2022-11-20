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Стол Стенхамн

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Характеристики товара

Описание

Функциональный садовый обеденный стол. При длине 1,2 м он вполне удобно разместит 6 человек. Два продольных распора не позволяют столу раскачиваться. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 20 мм, шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Материал: сосна
Вес: 11,54 кг
Высота: 75 см
Ширина: 70 см
Длина: 120 см
Упаковка (Д*Ш*В): 120х71х6,5 см
Упаковка (объем): 0,055 м3
Упаковка (вес): 11,62 кг
Площадь покраски: 3,45 м2

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1200 мм
  • Вес11,5 кг
  • Материал каркасадерево

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