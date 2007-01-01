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Настоящее фото товара Стол журнальный Мерси, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный Мерси
8 оценок
14 790
Товар в корзине. Перейти
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Стол журнальный Мерси

Артикул: CH-050-891
8 оценок
Основные характеристики
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Профиль каркаса40*20 мм
  • Вес5,86 кг
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
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Фотография товара Стол Соломон от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Профиль каркаса40*20 мм
  • Вес5,86 кг
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалметалл, ЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП 25 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол журнальный Мерси - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол журнальный Мерси - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол журнальный Мерси - каркас в цвете БронзаБронза
Стол журнальный Мерси - каркас в цвете ТитанТитан
Стол журнальный Мерси - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол журнальный Мерси - каркас в цвете БелыйБелый
Стол журнальный Мерси - каркас в цвете СереброСеребро
Стол журнальный Мерси - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол журнальный Мерси - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол журнальный Мерси - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол журнальный Мерси - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол журнальный Мерси - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол журнальный Мерси - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол журнальный Мерси - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол журнальный Мерси - столешница в цвете Белый Белый
Стол журнальный Мерси - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол журнальный Мерси - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол журнальный Мерси - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол журнальный Мерси - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол журнальный Мерси - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол журнальный Мерси - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол журнальный Мерси - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол журнальный Мерси - столешница в цвете БелыйБелый
Стол журнальный Мерси - столешница в цвете СерыйСерый
Стол журнальный Мерси - столешница в цвете БукБук
Стол журнальный Мерси - столешница в цвете ОрехОрех
Стол журнальный Мерси - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол журнальный Мерси - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол журнальный Мерси - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол журнальный Мерси - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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