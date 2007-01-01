Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Профиль каркаса40*20 мм
- Вес5,86 кг
- Вид кромкиПВХ
- Материалметалл, ЛДСП
- Материал столешницыЛДСП 25 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет