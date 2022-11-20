Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1950 мм
- Ширина1070 мм
- Вес38 кг
- Материалискусственный ротанг
- Максимальная нагрузка500 кг
- Цветбелый
Кресло подвесное SIESTA2
Подвесное 1-местное кресло BEND
Подвесное 1-местное кресло BEND3
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
Подвесное 1-местное кресло CAPONE
Кресло подвесное Habitation, плетеное
Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга
Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
Стол Лидер 1
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Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
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Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
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