Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь серебро
26 оценок
11 39055
24 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь серебро - фото 1Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь серебро - фото 2Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь серебро - фото 3Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь серебро - фото 4Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь серебро - фото 5
Распродажа

Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь серебро

Артикул: CH-050-260
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота610 мм
  • Вес21 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь золото
Фотография товара Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь золото от компании ChiedoCover.
Следующий Стол кофейный Эрика
Фотография товара Стол кофейный Эрика от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор каркас нержавеющая сталь серебро

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота610 мм
  • Вес21 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Вес упаковки23 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Габариты упаковки для логистики730
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Балго, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Балго, графит, произведённого компанией ChiedoCover
56 190
Оптовая цена

Стол Балго, графит

66
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Волопас малахит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Волопас малахит, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6909
6 196 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Волопас малахит

50
  • зеленый, черный
  • черный
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Геркулес белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Геркулес белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5905
4 790 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Геркулес белый мрамор

46
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke сталь темный хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke сталь темный хром, произведённого компанией ChiedoCover
18 59046
33 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke сталь темный хром

26
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0811ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0811ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стол журнальный 0811ДТ

5
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0824ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0824ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Стол журнальный 0824ДТ

12
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0827ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0827ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Стол журнальный 0827ДТ

12
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Вортон, светлая керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Вортон, светлая керамика, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽

Журнальный столик Вортон, светлая керамика

26
  • бежевый
  • серый
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Адриана 50*50 см серая керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Адриана 50*50 см серая керамика, произведённого компанией ChiedoCover
17 89023
22 990 ₽

Журнальный столик Адриана 50*50 см серая керамика

12
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Набор журнальных столиков Селл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 190

Набор журнальных столиков Селл, черный

14
В наличии 4 шт.В пути 940 шт.

Другие товары из раздела журнальные столики

Настоящее фото товара Комплект журнальных столов SET LOGIC, произведённого компанией ChiedoCover
от13 100
Оптовая цена

Комплект журнальных столов SET LOGIC

13
Настоящее фото товара Стол журнальный Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стол журнальный Бостон

13
Фотография товара Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, белый, произведённого компанией ChiedoCover
40 990
Оптовая цена

Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, белый

7
  • белый
  • серый
  • коричневый
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Лаури, металл, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Лаури, металл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 49016
9 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Лаури, металл, бежевый

26
В наличии 1 шт.В пути 40 шт.
Фотография товара Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
29 690
Оптовая цена

Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, соломенный

9
  • бежевый
  • серый
Фотография товара Стол журнальный Кофейный П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Кофейный П, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стол журнальный Кофейный П

6
Фотография товара Стол журнальный Силк, белый мрамор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Силк, белый мрамор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол журнальный Силк, белый мрамор, белый

9
В наличии 4 шт.В пути 825 шт.
Настоящее фото товара Набор журнальных столиков Сигн, дуб артизан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 790

Набор журнальных столиков Сигн, дуб артизан, черный

10
В пути 753 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Тенет, черный, произведённого компанией ChiedoCover
92 790

Стол журнальный Тенет, черный

14
В пути 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол журнальный Клауд, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 79021
28 490 ₽

Стол журнальный Клауд, белый, черный

10
  • черный
  • белый
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь серебро
Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь серебро
11 390
24 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности