Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор каркас нержавеющая сталь серебро
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина610 мм
- Высота610 мм
- Вес21 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки140 мм
- Вес упаковки23 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Габариты упаковки для логистики730
- Изделия стопируютсяНет